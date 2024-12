Ciao Carlos

“È sempre stato un onore”, sottolinea, “ma all’inizio della mia carriera rappresentava anche un peso, ma non è certo colpa sua!”. A proposito del mondo delle corse, aggiunge: “Gli addetti ai lavori e i media sanno essere cinici e all’inizio della mia carriera c’erano molte persone che insinuavano che ero lì solo perché ero il figlio di un campione di rally. In quel periodo, mio padre mi ha spronato e mi ha aiutato a dare il meglio di me. È così che sono riuscito a dimostrare, attraverso i miei risultati, che meritavo la carriera che mi stavo costruendo”. Tutto questo accadeva molto tempo fa. “Direi che da allora ho imparato a camminare con le mie gambe”, dice con un sorriso rilassato. “Ciononostante, è ancora estremamente importante per me sapere che mio padre è al mio fianco!”.

Sainz senior è una presenza discreta, a casa come nel paddock, ma rimane una figura chiave nella vita di suo figlio, come rivela Carlos con un aneddoto sulla firma per Ferrari.

“Ricorderò sempre il giorno in cui abbiamo chiuso l’accordo. Come sempre accade, abbiamo dovuto lavorare su varie bozze del contratto, facendo molte riunioni e con un fitto scambio di e-mail tra Madrid e Maranello. Inoltre, tutto doveva svolgersi in videoconferenza perché, a causa del Covid, era impossibile viaggiare. Quella mattina mi sono alzato alle otto e mio padre mi ha detto: “Prendi una penna, è arrivato il contratto di Ferrari. E devi firmarlo”. Ero ancora in pigiama,” ricorda Carlos, ridendo. “Ma ho firmato immediatamente”.