Passione
Leclerc firma la sua visione dello stile Ferrari
Una capsule che offre uno sguardo sulla vita quotidiana del pilota, attraverso capi ready to wear e accessori che rappresentano il suo stile anche fuori dalla pista, dai viaggi al tempo libero. Ogni capo rispecchia l’energia, la passione e la gioia di vivere di un ragazzo dinamico che predilige un look informale e smart casual, contraddistinto da elementi grafici e dettagli esclusivi che evidenziano la personalità del campione di Formula 1.
Versatili e funzionali, i capi essenziali includono felpe e t-shirt con dettagli racing, parka e pantaloni cargo in cotone, tute da pilota e maglie in filati tecnici arricchiti da punti bidimensionali e lavorazioni in rilievo con l’iniziale L. Il denim, materiale distintivo di Ferrari, è proposto in una versione chiara e délavé, rifinita con le iconiche trapuntature Check 7X7, e in una variante con effetti cromatici irregolari ottenuti attraverso un processo di tintura a immersione.
“È stato un vero piacere lavorare con Rocco e il suo team alla realizzazione della capsule collection”, ha dichiarato Leclerc, che il 25 maggio ha conquistato il secondo posto al GP di Monaco. “Per me è stata un’occasione straordinaria per esplorare la mia creatività in una nuova dimensione, al di fuori delle piste. È stato interessante scoprire tutti i dettagli che confluiscono nell’ideazione, nella progettazione e nella realizzazione di una linea di moda. La collezione incarna perfettamente il mio stile e il mio forte legame con Ferrari. Ciò che apprezzo di più sono la flessibilità e la praticità dei capi, pensati per favorire movimento e comfort, mantenendo però un look deciso e personale”.
Anche Rocco Iannone si è mostrato entusiasta del risultato: “La collezione è una fusione perfetta di estetica, design e funzionalità e un connubio tra la forte personalità di Charles e l’essenza di Ferrari, da cui è scaturito un look sportivo e contemporaneo”.
Non mancano vivaci accessori, dai guanti driver agli occhiali da sole con l’emblema del Cavallino Rampante, dai baseball cap alle sneaker ibride con doppia allacciatura hiking, nonché l’immancabile borsa “Nello The Ferrari Tool Case”, ispirata alle cassette degli attrezzi dei meccanici e impreziosita da applicazioni in metallo che richiamano i bulloni e da una frangia che evoca la criniera del Cavallino Rampante.
Il debutto di Leclerc nel mondo della moda è stato celebrato con un’affascinante e vitale sfilata, tenutasi nel pomeriggio del 21 maggio al Nikki Beach Monte Carlo, una location esclusiva sul rooftop del prestigioso Fairmont Hotel di Monaco. All’evento hanno partecipato VIP e dirigenti Ferrari, come il Chief Executive Benedetto Vigna, che ha apprezzato la sfilata e l’atmosfera sofisticata ma informale. I visual di lancio sono scatti del fotografo Michael Bailey-Gates, che ritraggono Charles Leclerc nella sua città, Monte Carlo, in un’atmosfera intima e luminosa, così come sono le tonalità della collezione, naturali e calde: beige, azzurro, bianco e navy. Spiccano però anche accenti in rosso e bianco sulla bandiera monegasca, riprodotta su un label speciale che riporta il logo “Ferrari x Charles Leclerc”.
La capsule è già disponibile online sul sito Ferrari.com e presso le boutique di Maranello, Milano, Roma e Miami, oltre che nel temporary store del Fairmont Hotel di Monte Carlo.