Leclerc firma la sua visione dello stile Ferrari

Versatili e funzionali, i capi essenziali includono felpe e t-shirt con dettagli racing, parka e pantaloni cargo in cotone, tute da pilota e maglie in filati tecnici arricchiti da punti bidimensionali e lavorazioni in rilievo con l’iniziale L. Il denim, materiale distintivo di Ferrari, è proposto in una versione chiara e délavé, rifinita con le iconiche trapuntature Check 7X7, e in una variante con effetti cromatici irregolari ottenuti attraverso un processo di tintura a immersione.



“È stato un vero piacere lavorare con Rocco e il suo team alla realizzazione della capsule collection”, ha dichiarato Leclerc, che il 25 maggio ha conquistato il secondo posto al GP di Monaco. “Per me è stata un’occasione straordinaria per esplorare la mia creatività in una nuova dimensione, al di fuori delle piste. È stato interessante scoprire tutti i dettagli che confluiscono nell’ideazione, nella progettazione e nella realizzazione di una linea di moda. La collezione incarna perfettamente il mio stile e il mio forte legame con Ferrari. Ciò che apprezzo di più sono la flessibilità e la praticità dei capi, pensati per favorire movimento e comfort, mantenendo però un look deciso e personale”.



Anche Rocco Iannone si è mostrato entusiasta del risultato: “La collezione è una fusione perfetta di estetica, design e funzionalità e un connubio tra la forte personalità di Charles e l’essenza di Ferrari, da cui è scaturito un look sportivo e contemporaneo”.