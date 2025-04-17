Legami di sangue: le serie speciali V8

2003: Challenge Stradale

La Challenge Stradale è stata la prima della serie V8 ispirata al mondo del motorsport, colmando il divario tra la 360 Modena e i modelli da corsa dei Campionati Ferrari Challenge e FIA GT. Inoltre, racchiudeva una parte del fascino di un’altra V8 a motore centrale: la F40, presentata circa 16 anni prima.

Il suo V8 da 3,6 litri era abbinato al cambio con palette al volante in stile F1, che consentiva fasi di cambiata più rapide ed erogava una maggiore potenza, pari a 425 cv. Secondo gli standard delle vetture turbo di oggi, l’incremento di 25 cv rispetto alla 360 Modena era relativamente contenuto, tuttavia gli effetti combinati di un assetto ribassato di 15 mm con molle in titanio, un impianto frenante Brembo in carboceramica e una deportanza aumentata del 50% – il tutto senza ricorrere ad alettoni fuori del comune – lo rendevano, senza dubbio, degno di rispetto.

L’aspetto più sorprendente, forse, fu la riduzione del peso complessivo di 110 kg: un risultato straordinario per un’auto stradale, che rivela quanto la realizzazione della Challenge Stradale mirasse a un obiettivo senza compromessi. Tutto ciò che non era necessario fu eliminato; ai Clienti che desideravano vivere appieno l’esperienza di un’auto da corsa omologata per uso stradale furono persino offerti i finestrini in Lexan in stile racing.