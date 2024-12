A inizio ottobre, a Watkins Glen, Surtees si classificò secondo alle spalle del connazionale Graham Hill. Così, per la terza volta nella storia del campionato, la vittoria del titolo si sarebbe decisa all’ultimo. Per la precisione a fine ottobre, nel Gran Premio finale di Città del Messico. Graham Hill con la sua BRM dominava la classifica a 39 punti, Surtees seguiva a 34, tallonato da Jim Clark con la Lotus a 30 punti. Hill avrebbe conquistato il titolo anche se fosse arrivato terzo in gara, a patto che Surtees non vincesse, o che Clark non vincesse e Surtees non superasse il terzo posto. Il pilota di Ferrari, invece, per trionfare avrebbe dovuto vincere la gara o arrivare secondo, con Hill al massimo ai piedi del podio. Clark doveva invece sperare che Surtees arrivasse dietro al secondo posto e Hill dietro al terzo.

Alla partenza, Clark scattò subito in testa mentre Surtees rimase indietro. Clark chiuse il primo giro a due secondi da Dan Gurney (Brabham) e Bandini, mentre Hill e Surtees erano indietro rispettivamente al decimo e al tredicesimo posto. Al 18° giro Clark comandava su Gurney, Hill, Bandini e Surtees. Poi Bandini iniziò a mettere Hill sotto pressione, tanto da spingere il britannico, generalmente imperturbabile, ad agitare in corrispondenza del tornantino un minaccioso pugno in direzione dell’italiano, reo di essersi avvicinato più volte pericolosamente alla sua auto. Al giro successivo accadde l’inevitabile: quando la Ferrari attaccò la BRM proprio in corrispondenza dello stesso tornantino, le due auto vennero a contatto e finirono in testacoda. Entrambi riuscirono a rientrare in gara, ma Surtees colse l’occasione per accaparrarsi la terza posizione.