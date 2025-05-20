La Grand Dame dell'automobilismo

Per tutti era “Anì” ma il suo nome, che risuonava con una indubbia solennità originaria – Annie Blanche Marie Soisbault – era destinato ad assumere connotati addirittura nobiliari dopo il matrimonio con il marchese Philippe de Montaigu, che le trasmise titolo e cognome: Marquise Annie Blanche Marie Soisbault de Montaigu.

“Anì” era una persona a modo suo amabile, con un filo di aristocrazia mai spocchiosa, ingentilita dalla pratica sportiva che la vedeva mettersi in gioco senza tremare al volante di auto di straordinaria potenza. Macchine pericolose e costose che in quegli anni pochi uomini e ancora nessuna donna, prima di lei, potevano permettersi di possedere e soprattutto di guidare in corsa. E dire che il suo primo amore agonistico era stato il tennis.

Suo padre, Robert Soisbault – alta borghesia di Parigi, XV Arrondissement, all’ombra della Tour Eiffel, dove lei era nata l’8 giugno 1934 – l’aveva incoraggiata fin da piccola, e lei lo convinse via via d’aver visto giusto, conquistando uno dopo l’altro ben sette titoli nazionali nelle varie categorie giovanili. In campo internazionale ebbe il suo momento magico a diciott’anni, arrivando in semifinale al torneo juniores di Wimbledon, ma qualcosa le si agitava dentro ed era la sacrosanta sete di indipendenza dalla famiglia, di autonomia economica: libertà, insomma.