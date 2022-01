Questo è anche il frutto dell’attenzione che Ferrari ha sempre avuto per le proprie persone. Lo stesso Enzo Ferrari sottolineava che la sua azienda, oltre che di muri e macchinari, era fatta prima di tutto di persone, con il passare del tempo questo concetto si è incarnato in iniziative ormai diventate parte della tradizione: dall’apertura delle porte alle famiglie dei dipendenti a Natale Bimbi, dalle visite di Formula Benessere e i check-up annuali in collaborazione con Med-Ex, dall’attenzione ai temi legati alla sostenibilità fino alla conferma avvenuta quest’anno della certificazione Equal Salary, senza dimenticare naturalmente gli investimenti per la crescita professionale dei propri dipendenti, dalla Scuola dei Mestieri al Master con la Bologna Business School.

E tutto questo ha contribuito a trasformare la Ferrari in qualcosa di più di una squadra.

“Anche quello di ‘famiglia’ rischia di essere un concetto abusato” continua Vigna. “Ma di nuovo, non credo sia esagerato parlarne in questi termini in Ferrari. E questo non è riferito solo ai dipendenti. Ne ho avuto la prova tangibile quando lo scorso settembre sono stato a Taormina per la Cavalcade del decennale. Lì ho visto da vicino quanto i nostri clienti si sentano giustamente parte integrante della grande famiglia Ferrari.



Non dobbiamo mai dimenticare che, al di là delle nostre capacità individuali, noi siamo prima di tutto un grande network, non solo qui in azienda, ma anche con tutte le persone che ci amano e ci sostengono in tutto il mondo siano i nostri clienti, i nostri tifosi e tutti gli appassionati del Cavallino. Un universo che non deve mai smettere di crescere”.