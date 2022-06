Come ha spiegato ulteriormente il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna: “Con il loro impegno e la loro passione incrollabili, le donne e gli uomini di Ferrari sono determinati a mettere in atto in modo impeccabile questo piano strategico e a sfruttare tutte le opportunità che ci attendono, abbracciando la volontà del nostro fondatore: mantenere viva la volontà di progresso perseguita in passato. Continueremo ad attingere ai nostri vantaggi competitivi: unicità e leadership tecnologica, intraprendendo al contempo iniziative per raggiungere la carbon neutrality entro il 2030”.