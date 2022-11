Immaginate la giornata perfetta. All’alba attraversate a tutta velocità le fresche pinete della California meridionale, prima di affrontare il tortuoso tragitto asfaltato di montagna alla guida di una Ferrari Roma. Dopodiché, sfrecciate lungo le strade solitarie del deserto sotto la canicola di mezzogiorno, al volante della poderosa Ferrari SF90 Stradale da 1.000 CV.

Quindi, baciati dal sole che tramonta sull’Oceano Pacifico, costeggiate i grattacieli del centro di Los Angeles a bordo di una Ferrari 512 BB d’epoca mentre andate in discoteca. Ballate tutta la notte, per poi rincasare nelle ore piccole in una villa sulle colline, in posizione dominante sulla città degli angeli, che in basso brilla come un gioiello in tutta la sua maestosità...