Probabilmente, però, l’innovazione principale introdotta a bordo della F430 fu il suo "E-diff", un differenziale a slittamento limitato e a controllo elettronico, integrato negli altri sistemi elettronici della vettura. Questo sistema si avvaleva di sensori per misurare i dati relativi all’angolo di sterzata, alle velocità delle singole ruote e al livello di imbardata, che si verifica quando l’auto devia dall’asse verticale rischiando di sbandare.

La F430 è stata anche la prima Ferrari a essere dotata del “manettino” sul volante, grazie alle doti prestazionali dell’E-Diff. Questa sottile losanga consentiva di controllare l’autotelaio attraverso vari parametri, con una modalità specifica per condizioni con fondo scivoloso, una modalità Sport dedicata all’uso quotidiano, una Race per alzare la posta e due che regolavano il controllo di stabilità e trazione. Queste ultime due modalità erano probabilmente più adatte all’utilizzo in pista, ma dimostrarono di cosa era capace questa vettura in situazioni estreme. Le auto a motore centrale vantano una distribuzione ottimale dei pesi e sono generalmente le più equilibrate in termini di risposta alla guida, almeno fino a quando non si raggiunge il limite. A quel punto, la fisica e il momento polare inferiore dell’auto prendono il sopravvento e il guidatore deve reagire. La F430 era così sofisticata da segnalare con sufficiente anticipo l’istante in cui stava per slittare, in modo da potere apprezzare e correggere facilmente il sovrasterzo. Il risultato fu la Ferrari a motore centrale più docile e maneggevole che sia mai stata realizzata.