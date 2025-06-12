Ma più di tutto, la 12Cilindri Spider sembra pronta a dare il massimo. Esattamente come Maya Weug, una delle stelle della Scuderia Ferrari Driver Academy. Nel 2021, all’età di 16 anni, ha fatto la storia diventando la prima pilota donna a entrare nell’Academy, e da allora ha continuato a dimostrare il suo talento in pista. Nel 2024 ha corso con la livrea ufficiale della Scuderia Ferrari HP, vincendo l’ultima gara dell’anno e aggiudicandosi il terzo posto nel campionato F1 Academy.



Maya inizia il suo tour percorrendo la strada che, abbracciando il lago, porta fuori dalla città. È l’ambiente ideale per apprezzare la spigliatezza e la vocazione da Gran Turismo della 12Cilindri Spider, con le sospensioni appositamente calibrate che assicurano una guida fluida e confortevole.



Ma le colline e i tornanti la stanno chiamando, e qui Maya inizia ad esplorare tutto il potenziale di questo straordinario motore aspirato da 6,5 litri. Come ci si sente al volante di un’auto 12 cilindri con ben 830 CV?



“L’accelerazione è strepitosa”, dichiara Maya. “Non finisce mai! Accelerare fino a 9.500 giri su queste strade è una sensazione pazzesca, e col tettuccio abbassato sembra di andare molto più forte! Al tempo stesso, però, mi sento perfettamente al sicuro... sento di avere il pieno controllo della vettura. È uno degli aspetti più notevoli di quest’auto”.