Tuttavia, il suo trionfo più grande andò in scena in una gara che si svolse oltreoceano. Rientrato in Messico per disputare la Carrera Panamericana del 1954, Maglioli aveva a disposizione come “arma segreta” una nuova Ferrari 375 Plus, un capolavoro dalle linee sinuose frutto del genio di Pininfarina, sotto la cui carrozzeria si celavano un telaio rielaborato e un nuovo motore particolarmente potente: il V12 di cilindrata più elevata – quasi 5 litri – che la Casa di Maranello avesse mai realizzato, e con una potenza di oltre 330 CV per essere all’altezza della situazione. Le sospensioni di cui era dotata la vettura utilizzavano un nuovo asse posteriore de Dion e ammortizzatori Houdaille, per offrire doti di maneggevolezza più orientate al comfort. Era equipaggiata anche con un enorme serbatoio con una capacità di ben 190 litri, indispensabili per affrontare la Carrera Panamericana.