Leclerc gli rende subito pan per focaccia percorrendo qualche altro giro di fuoco, poi, quando i due fanno rientro, i box risuonano di risate mentre il team di ingegneri si avvicina per il feedback. “Il bilanciamento è azzeccatissimo… davvero incredibile”, commenta Charles. “I cambi improvvisi sono facilissimi da controllare. Dire che è un’auto speciale è dire poco”.

Anche Lewis è altrettanto colpito. “Non ho mai guidato un’auto così, è stupefacente: il baricentro basso è perfetto e si riesce davvero a sentire il funzionamento dei motori anteriori”, si entusiasma.

Ai due piloti di Formula 1 la giornata è servita per dimenticare le ansie del cronometro. Per ingegneri e collaudatori della F80 è la migliore approvazione possibile da parte di due tra i piloti più esigenti al mondo.