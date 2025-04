Oggi, invece, i due piloti condivideranno la stessa auto. Pier Guidi è il primo a mettersi al volante, mentre Nielsen scavalca il sottoporta in fibra di carbonio della F80 e si siede accanto a lui, allacciandosi la cintura. Il circuito di prova di Fiorano è reso scivoloso dalla pioggia mentre il duo inizia a esplorare le potenzialità della supercar, dotata di un sistema e-4WD da 1200 CV, una cifra impressionante che non solo rende la F80 la Ferrari stradale più potente di sempre, ma le permette perfino di superare di 520 CV la 499P (per via delle restrizioni a cui è soggetta per gareggiare).

Pier Guidi non ci mette molto a trovare il giusto ritmo. I rettilinei non fa neanche in tempo a vederli, grazie alla trazione straordinaria e alle vaste riserve di potenza, mentre le sospensioni attive e l’aerodinamica attiva aiutano la F80 a mantenere il giusto equilibrio nelle curve più complicate che il circuito ha da offrire. Quando è il momento di fermarsi, i freni arrestano la vettura in un batter d’occhio.

Eppure Pier Guidi continua a intervenire pesantemente sul volante della F80 per correggerne la traiettoria mentre la spinge al limite del possibile. “Mamma mia!” sussulta Nielsen dal sedile del passeggero.