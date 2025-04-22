La seconda giornata è iniziata a tutto gas con la primissima, esclusiva sessione di prova di Jay presso il circuito di Fiorano, dove ha avuto modo di chiacchierare con Yifei Ye, pilota ufficiale della Le Mans Hypercar di Ferrari, prima di mettersi al volante di una 12Cilindri.

L’influente musicista ha poi avuto il privilegio di fare un tour completo della sede di Maranello, senza limiti di accesso, facendo tappa presso il Dipartimento Classiche, il Museo Ferrari e la linea di montaggio delle vetture. Accompagnato da Ye, ha inoltre potuto ammirare da vicino l’edificio della divisione Competizioni GT, dove ha posato insieme alle Ferrari di Formula 1 del passato. Infine Jay si è concesso un momento di relax al Ristorante Cavallino, dove una tazza di buon caffè ha segnato la fine di questa emozionante avventura.

“L’intera esperienza mi ha affascinato nel profondo”, ha commentato Chou. “Ora sì che posso apprezzare a dovere il modo in cui Ferrari riesce a coniugare tecnologia, velocità e artigianalità impareggiabile! Ci credo che così tante persone in tutto il mondo vanno matte per Ferrari!”