1987: dalla F1-87 votata alla pista alla F40 stradale da 324 km/h

Sebbene la F40 non fosse nata per gareggiare, possedeva l'indole di una "purosangue da corsa" in virtù delle sue prestazioni senza compromessi e dei suoi interni sobri ed essenziali. Presentata a breve distanza di tempo dalla GTO, la sua carrozzeria caratterizzata da forme particolarmente aerodinamiche segnò un distacco radicale dal modello precedente, mentre il motore era basato su quello della GTO. La cilindrata del V8 biturbo fu incrementata a 2,9 litri, così come la potenza e la coppia, che toccarono rispettivamente quota 478 CV e 577 Nm, consentendo così alla vettura di raggiungere la velocità massima di 324 km/h.

La sua "coetanea da pista" era la F1-87, pilotata da Michele Alboreto e Gerhard Berger. Analogamente alle monoposto Ferrari di Formula 1 delle precedenti sei stagioni, il cuore della vettura era costituito da un V6 biturbo: si trattava, tuttavia, di un nuovo motore con architettura a V di 90° al posto della precedente configurazione a 120°, dotato di un nuovo blocco cilindri in ghisa in grado di resistere a potenze che in condizioni di prova potevano raggiungere quota 1000 CV.