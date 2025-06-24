Un tributo davvero unico

E con europei, americani, kuwaitiani, australiani e libanesi tra i partecipanti, anche le nazionalità dei proprietari erano altrettanto variegate.

Quando il gruppo ha attraversato Ferrara e ha raggiunto San Lazzaro in tarda serata, aveva già potuto apprezzare strade favolose e panorami mozzafiato. Sebbene fosse severamente vietato gareggiare su queste strade pubbliche, non è mancato lo spirito competitivo. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia è un rally di regolarità, che prevede che i piloti passino attraverso controlli orari e checkpoint a intervalli precisi: una prova di precisione e navigazione, non di velocità assoluta.