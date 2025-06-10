Legami di sangue: le regine di Le Mans

1960: Ferrari 250 TR 59/60

Ferrari aveva già trionfato a Le Mans per tre volte (nel 1949, nel 1954 e nel 1958), tuttavia, la vittoria della 250 TR 59/60 nel 1960 inaugurò un periodo di successi che si estese per sei anni. Realizzata su una versione allungata del telaio tubolare della 500 TRC, come i modelli Testa Rossa che l’avevano preceduta, la 250 TR59/60 incarnava l’evoluzione, come suggerisce la denominazione, del modello del ’59. Ancora una volta era spinta dal collaudato motore V12 da 3 litri progettato da Colombo, che ora, però, era abbinato a un nuovo cambio a cinque rapporti, mentre i freni a tamburo dell’anno precedente erano stati sostituiti dai freni a disco.

In virtù dei suoi 300 cv (220 kW), di un peso a secco di appena 800 kg e della carrozzeria sinuosa scolpita da Scaglietti, la 250 TR 59/60 era in grado di raggiungere una velocità di 270 km/h. I piloti ufficiali Olivier Gendebien e Paul Frère conquistarono il primo posto assoluto a Le Mans e Ferrari festeggiò una doppietta grazie al secondo posto della 250 TR59 del team americano NART. Questa vittoria valse anche il Campionato Mondiale Sport Prototipi, sottolineando il crescente dominio della Casa di Maranello nelle gare di endurance.