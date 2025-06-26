Una nuova sfida sportiva

A chi si chiede quali elementi potrebbe condividere il nuovo progetto con il business delle supersportive di lusso di Ferrari e con il ruolo di protagonista della Casa nelle gare su pista, Maranello risponde che le leggi che regolano le prestazioni delle auto e delle barche – aerodinamica, leve e gestione del carico – sono comuni a entrambi i mondi. Alcune tecnologie, come fibra di carbonio e batterie, possono essere trasferite da Hypersail alle berline e alle decappottabili di Ferrari, rendendo finalmente possibile, tra l’altro, la tanto attesa (e prima) vettura del Cavallino Rampante completamente elettrica.

Matteo Lanzavecchia ha poi sottolineato come esistano numerose possibilità di trasferimento delle tecnologie tra le supersportive e le barche a vela, tra cui design, gestione dell’energia e integrazione dei sistemi. “Essendo molto piccola, la sezione frontale della barca contribuisce a ottimizzare le prestazioni aerodinamiche” spiegando che si tratta di una caratteristica condivisa con la supercar F80 e concludendo che il progetto ha già registrato nove brevetti.

Una delle sfide più importanti da affrontare è stata la stabilità dell’imbarcazione, ha dichiarato Soldini. Ed è qui che la competenza di Ferrari si è rivelata cruciale. Come ha spiegato Marco Ribigini: “Si tratta di un’imbarcazione molto complessa. Quando la velocità aumenta, il monoscafo viene spinto al di sopra dell’acqua dalle appendici alari, lasciando la barca in una posizione molto instabile, soprattutto in condizioni di mare mosso e forte vento. Il software di controllo delle sospensioni dalle nostre auto ci ha permesso di sviluppare un algoritmo in grado di mantenere la stabilità e consentire a Giovanni di avere il massimo controllo”. L’impegno profuso da Ferrari in questo progetto è testimoniato anche dal numero di persone che lavorano su Hypersail. Come ha rimarcato Ribigini, ci sono 20 tecnici Ferrari impegnati a tempo pieno sul progetto e un’ottantina di altri collaboratori che offrono supporto da altri reparti.