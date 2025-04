Il successo di Giancarlo Baghetti nel GP di Francia del 1961 a Reims fu così clamoroso che potrebbe essere la trama di un bel film. Dopo aver vinto due gare non valide ai fini del campionato con una Ferrari sponsorizzata dalla FISA (che copriva i costi di una quarta vettura del Cavallino per offrire un sedile a giovani talenti) a Siracusa e a Napoli – dove si batté contro piloti del calibro di Stirling Moss, Jim Clark e Graham Hill –, Baghetti si presentò a Reims per fare il suo esordio nel Campionato del Mondo.





Al volante della sua Ferrari 156 “Sharknose” si qualificò al dodicesimo posto e assistette alquanto sbigottito ai problemi meccanici che affliggevano le tre Ferrari ufficiali. Riuscì, comunque, a mantenere la calma e, all’ultimo giro, a superare Dan Gurney per tagliare il traguardo con un vantaggio di appena 0,1 secondi. Baghetti aveva trionfato al suo debutto in F1 guidando una Ferrari e rimane l’unico pilota ad aver vinto le sue prime tre gare in Formula Uno. Un’impresa straordinaria, eguagliata solo dal fatto che in seguito non avrebbe mai più vinto in nessun’altra gara.





Mario Andretti vanta, per così dire, una maggiore longevità. Insieme a Phil Hill, è uno degli unici due piloti americani ad avere conquistato il titolo iridato nel Campionato del Mondo di F1, più precisamente nel 1978 al volante della Lotus. Riuscì anche a ottenere la pole position nella sua gara di esordio in F1: nel Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins Glen del 1968. All'epoca, era più concentrato sul campionato Indy Cars, ma ben presto il popolare pilota italo-americano si ritrovò a correre per Ferrari al volante delle vetture Sport, conquistando una vittoria con una 512 S a Sebring nel 1970. L'anno successivo entrò a far parte della Scuderia Ferrari e vinse subito la gara inaugurale della stagione a Kyalami, in Sudafrica. "Se tutto sembra essere sotto controllo, allora non stai andando abbastanza veloce", sosteneva Andretti.