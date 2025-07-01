Auto
Una nuova definizione di bellezza
Lungo tutto l'arco degli anni ‘50 e di buona parte degli anni ’60, Ferrari è stata l'espressione delle più belle Gran Turismo del mondo. Non c'erano rivali per le auto da strada del Cavallino Rampante.
La nuova Ferrari Amalfi – una coupé 2+ con motore V8 che sostituisce la Roma – ridisegna l’eleganza di quegli anni in una seducente carrozzeria in alluminio. La ricercatezza del design della Ferrari Amalfi, che perfeziona l’elegante fascino della Roma ispirandosi a quelle Gran Turismo senza tempo, è ridefinita da linee nette, volumi geometrici e da un’estetica minimalista e contemporanea tutta sua. In effetti, ogni pannello esterno della carrozzeria è stato modificato rispetto alla Roma.
I designers del Centro Stile Ferrari hanno meticolosamente affinato i dettagli assicurandosi che l’aerodinamica non andasse a intaccare la purezza delle linee della carrozzeria. Da notare il frontale “sharknose” ancora più purista e il trattamento più tecnico riservato a gruppi ottici anteriori e posteriori.
La vettura, qui fotografata con cerchi in lega da 20 pollici e nella livrea di lancio Verde Costiera, un brillante verde azzurro ispirato alle scintillanti acque che bagnano la costiera amalfitana, non passa certo inosservata.
All’interno, la configurazione dual cockpit avvolge sia il passeggero sia il guidatore e integra una nuovissima interfaccia uomo-macchina. I display digitali sono tre: un quadro strumenti completamente digitale, un display centrale orizzontale da 10.25 pollici e un display passeggero. Un nuovo volante segna inoltre il ritorno a comandi multifunzione fisici e, sulla sinistra trova posto l’iconico tasto di accensione realizzato in alluminio. Come per gli esterni, si tratta di un look più essenziale e contemporaneo.
Grazie alla configurazione 2+ dei sedili e all’abbondante spazio per i bagagli, la Amalfi risulta perfettamente adatta sia per l’uso quotidiano sia per le gite nei weekend.
Il tutto nel segno del divertimento al volante di cui Ferrari è sinonimo. Il motore V8 da 3,9 litri e da ben 640 cv supera infatti di 20 cv la potenza del suo predecessore ma, proprio come nel caso del design, sono i dettagli a fare la magia. Per aumentare la risposta del motore, gli alberi a camme sono più leggeri e il regime di rotazione dei turbocompressori è stato portato a 171.000 giri/min . La messa a punto del sistema di aspirazione e scarico regala un sound più coinvolgente, soprattutto ai regimi medio-alti.
Una vettura prestazionale sì, ma in grado di adattarsi ad ogni tipo di guidatore. I più avanzati sistemi di assetto Ferrari garantiscono che la Amalfi sia tanto agile quanto sicura, grazie a brake-by-wire con ABS Evo, Side Slip Control 6.1 e sensore 6D che tiene sotto controllo i moti di cassa intervenendo immediatamente.
Ispirata alle gloriose Gran Turismo del passato, risolutamente contemporanea, la Ferrari Amalfi rappresenta una nuova definizione di bellezza.
Ispirata alle gloriose Gran Turismo del passato, risolutamente contemporanea, la Ferrari Amalfi rappresenta una nuova definizione di bellezza.