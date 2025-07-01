Una nuova definizione di bellezza

All’interno, la configurazione dual cockpit avvolge sia il passeggero sia il guidatore e integra una nuovissima interfaccia uomo-macchina. I display digitali sono tre: un quadro strumenti completamente digitale, un display centrale orizzontale da 10.25 pollici e un display passeggero. Un nuovo volante segna inoltre il ritorno a comandi multifunzione fisici e, sulla sinistra trova posto l’iconico tasto di accensione realizzato in alluminio. Come per gli esterni, si tratta di un look più essenziale e contemporaneo.



Grazie alla configurazione 2+ dei sedili e all’abbondante spazio per i bagagli, la Amalfi risulta perfettamente adatta sia per l’uso quotidiano sia per le gite nei weekend.