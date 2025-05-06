Una Speciale en plein air

Grazie a queste innovazioni, la deportanza può arrivare a 435 kg – fino al 20% in più rispetto alla 296 GTS e alla pari con la gemella coupé Speciale. Questa parità è dovuta al fatto che i due modelli hanno profili quasi identici e rientrano in programmi di sviluppo paralleli.

La 296 GTS è già un punto di riferimento in termini di agilità e bilanciamento grazie al passo corto e alla posizione ribassata del motore V6 con ‘V’ a 120°, ma la Speciale A va ancora oltre grazie a molle in titanio più leggere, ai nuovi ammortizzatori mutuati dalla GT3 da competizione, al più recente sistema di controllo dei freni ABS Evo e agli pneumatici Michelin Cup 2. I dati dicono che l’angolo di rollio massimo è ridotto del 13%, ma ci si accorge subito che la stabilità è maggiore e quindi si può tranquillamente spingere ancora di più in pista.