Trattamento speciale

Le aspettative per la nuova Ferrari 296 Speciale sono alle stelle, e non solo perché promette di entusiasmare persino più della 296 GTB, paradigmatica in termini di divertimento al volante. La nuova arrivata deve infatti riprendere dove hanno lasciato la Challenge Stradale, la 430 Scuderia, la 458 Speciale e la 488 Pista – icone delle serie speciali famose per aver colmato il divario fra le auto GT da corsa e le auto sportive a motore centrale su cui si basavano.

Rassicura sapere che la formula della 296 Speciale rimane fedele alla linea, con più potenza, meno peso, un incremento della deportanza e una manovrabilità ancora più precisa per un’esperienza profondamente intensa. Fondamentale è il fatto che il team di progettazione si sia spinto al limite come non mai per dare vita a un nuovo punto di riferimento in termini di emozioni al volante.

Ovviamente, anche in questo caso gioca un ruolo essenziale il trasferimento di tecnologia dal mondo delle corse. All’ascendente esercitato dalle auto da corsa 296 GT3 e 296 Challenge si affiancano le nozioni apprese dalla Formula 1 e dalla 499P vincitrice a Le Mans nel 2023 e 2024.