Corse
Dal Corso Pilota a Le Mans
Nel maggio 2021, Toledo è stato promosso al corso Avanzato sul Circuit of the Americas (COTA), dove ha potuto consolidare le tecniche di guida acquisite in precedenza, integrandole con altre abilità come la frenata in curva e il controllo avanzato della vettura.
Subito dopo è passato al livello successivo, il corso Evolution, che gli ha offerto la possibilità di guidare sia un’auto stradale sia una da corsa del Campionato Challenge, ma l’esperienza rivelatrice e più emozionante è stata un semplice giro effettuato sul sedile del passeggero: “Ricordo di essere rimasto esterrefatto dalle prestazioni che un pilota professionista è capace di ottenere al volante di una vettura Challenge sul circuito di Formula 1”, afferma ripensando a quell’esperienza.
Determinato a gareggiare, nel dicembre 2021 Toledo ha completato il programma Corso Pilota Race, l’ultimo passo prima di accedere al mondo delle competizioni. Il corso di due giorni era incentrato sulle reali situazioni di gara, come le partenze lanciate e il perfezionamento delle tecniche di guida.
La promozione alla categoria Ferrari Challenge Pirelli è arrivata nel 2023, e nel 2024 Toledo è passato alle competizioni multimarca con la 296 GT3. L’intenso programma dello scorso anno comprendeva il GT World Challenge America, l’Asian Le Mans Series, l’European Le Mans Series e la Michelin Le Mans Cup, dove Toledo ha concluso il campionato al secondo posto, insieme al copilota e allenatore Riccardo Agostini.
Ma è nel 2025 che le cose si sono fatte davvero serie. A gennaio, Toledo ha disputato la 24 Ore di Daytona IMSA con Agostini, Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari Arthur Leclerc, ottenendo il settimo posto nella classe GTD ed entrando così a far parte dei migliori piloti Ferrari. Ora Toledo ha realizzato il suo sogno di correre a Le Mans, presentandosi al volante della 296 GT3 sulla griglia di partenza, dove erano schierate le due Hypercar Ferrari 499P ufficiali.
“Ripensando agli ultimi quattro anni, è stata un’esperienza davvero incredibile”, ammette. “Passare dalla totale inesperienza in materia di gare alle competizioni e ai campionati che sto disputando quest’anno è semplicemente stupefacente. È un autentico privilegio ed è il frutto dei fantastici programmi e del percorso che Ferrari mette a disposizione di chi desidera partecipare alle corse”.
Dal Corso Pilota a Le Mans in meno di cinque anni: sembrava un sogno impossibile e invece Custodio Toledo lo ha appena realizzato.