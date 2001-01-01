Corse

Dal Corso Pilota a Le Mans

Testo: Ben Barry

Prima del 2020, l’esperienza più simile alle corse che Custodio Toledo avesse vissuto si era svolta su una pista di go-kart. Quest’anno, l’imprenditore nel settore dei software debutta alla 24 Ore di Le Mans, al volante di una Ferrari 296 GT3, con il team Richard Mille AF Corse.
Il cinquantacinquenne attribuisce al Corso Pilota, la serie di corsi di guida di due giorni organizzati dalla Casa di Maranello, il merito della sua trasformazione da dilettante a vincitore seriale di corse in pista.

La sua avventura ha inizio nel 2019. Dopo aver lavorato sodo per quasi vent’anni, Toledo decise di vendere la società di software di cui era stato cofondatore a Miami, la sua città d’adozione. Come ricompensa, si regalò una 488 GTB: la sua prima Ferrari.

Nell’ottobre 2020, con l’obiettivo di affinare le proprie abilità di guida, Toledo si iscrisse al programma Corso Pilota Sport presso il Thermal Club di Palm Springs. Il corso, della durata di due giorni, consisteva in lezioni di guida sportiva per principianti, comprese sessioni individuali, giri veloci, esercitazioni pratiche nel controllo della vettura e introduzione alla telemetria. Toledo ne rimase affascinato.

“Era la prima volta che guidavo una Ferrari in pista e mi sono sentito al settimo cielo”, ricorda.
Ripensando all’esperienza di quel giorno alla fine del 2020, che gli ha letteralmente aperto un mondo, aggiunge: “L’insegnamento principale è stato capire quanto ci si può fidare di una Ferrari guidando ad alta velocità, soprattutto in frenata: mi ha davvero aiutato a comprendere e apprezzare ciò che una Rossa è in grado di fare”.

Toledo ha esordito nel Ferrari Challenge 2022 e ha partecipato alla leggendaria 24 Ore di Le Mans 2025 insieme a Lilou Wadoux e Riccardo Agostini

Nel maggio 2021, Toledo è stato promosso al corso Avanzato sul Circuit of the Americas (COTA), dove ha potuto consolidare le tecniche di guida acquisite in precedenza, integrandole con altre abilità come la frenata in curva e il controllo avanzato della vettura.

Subito dopo è passato al livello successivo, il corso Evolution, che gli ha offerto la possibilità di guidare sia un’auto stradale sia una da corsa del Campionato Challenge, ma l’esperienza rivelatrice e più emozionante è stata un semplice giro effettuato sul sedile del passeggero: “Ricordo di essere rimasto esterrefatto dalle prestazioni che un pilota professionista è capace di ottenere al volante di una vettura Challenge sul circuito di Formula 1”, afferma ripensando a quell’esperienza.

Determinato a gareggiare, nel dicembre 2021 Toledo ha completato il programma Corso Pilota Race, l’ultimo passo prima di accedere al mondo delle competizioni. Il corso di due giorni era incentrato sulle reali situazioni di gara, come le partenze lanciate e il perfezionamento delle tecniche di guida.

“Prima di prendere parte al Corso Pilota ero essenzialmente solo un appassionato di motorsport senza alcuna competenza concreta in materia di corse”, spiega Toledo. “Durante i quattro moduli ho acquisito un buona dose di esperienza e sicurezza, oltre alla capacità di comprendere e padroneggiare la guida di un’auto da corsa”.
Alla sua prima esperienza in gara, nella categoria Pirelli Am del Ferrari Challenge North America 2022, il pilota si è fatto subito notare, piazzandosi secondo nel suo weekend da debuttante sul COTA, conquistando la pole position in entrambe le gare a Watkins Glen e ottenendo la sua prima vittoria a Imola durante le Finali Mondiali.

Toledo mentre ammira la città che lo ha adottato, Miami, con la sua Ferrari 296 GTB

La promozione alla categoria Ferrari Challenge Pirelli è arrivata nel 2023, e nel 2024 Toledo è passato alle competizioni multimarca con la 296 GT3. L’intenso programma dello scorso anno comprendeva il GT World Challenge America, l’Asian Le Mans Series, l’European Le Mans Series e la Michelin Le Mans Cup, dove Toledo ha concluso il campionato al secondo posto, insieme al copilota e allenatore Riccardo Agostini.

Ma è nel 2025 che le cose si sono fatte davvero serie. A gennaio, Toledo ha disputato la 24 Ore di Daytona IMSA con Agostini, Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari Arthur Leclerc, ottenendo il settimo posto nella classe GTD ed entrando così a far parte dei migliori piloti Ferrari. Ora Toledo ha realizzato il suo sogno di correre a Le Mans, presentandosi al volante della 296 GT3 sulla griglia di partenza, dove erano schierate le due Hypercar Ferrari 499P ufficiali. 

“Ripensando agli ultimi quattro anni, è stata un’esperienza davvero incredibile”, ammette. “Passare dalla totale inesperienza in materia di gare alle competizioni e ai campionati che sto disputando quest’anno è semplicemente stupefacente. È un autentico privilegio ed è il frutto dei fantastici programmi e del percorso che Ferrari mette a disposizione di chi desidera partecipare alle corse”.

Dal Corso Pilota a Le Mans in meno di cinque anni: sembrava un sogno impossibile e invece Custodio Toledo lo ha appena realizzato.