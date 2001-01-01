Nel maggio 2021, Toledo è stato promosso al corso Avanzato sul Circuit of the Americas (COTA), dove ha potuto consolidare le tecniche di guida acquisite in precedenza, integrandole con altre abilità come la frenata in curva e il controllo avanzato della vettura.

Subito dopo è passato al livello successivo, il corso Evolution, che gli ha offerto la possibilità di guidare sia un’auto stradale sia una da corsa del Campionato Challenge, ma l’esperienza rivelatrice e più emozionante è stata un semplice giro effettuato sul sedile del passeggero: “Ricordo di essere rimasto esterrefatto dalle prestazioni che un pilota professionista è capace di ottenere al volante di una vettura Challenge sul circuito di Formula 1”, afferma ripensando a quell’esperienza.

Determinato a gareggiare, nel dicembre 2021 Toledo ha completato il programma Corso Pilota Race, l’ultimo passo prima di accedere al mondo delle competizioni. Il corso di due giorni era incentrato sulle reali situazioni di gara, come le partenze lanciate e il perfezionamento delle tecniche di guida.



“Prima di prendere parte al Corso Pilota ero essenzialmente solo un appassionato di motorsport senza alcuna competenza concreta in materia di corse”, spiega Toledo. “Durante i quattro moduli ho acquisito un buona dose di esperienza e sicurezza, oltre alla capacità di comprendere e padroneggiare la guida di un’auto da corsa”.

Alla sua prima esperienza in gara, nella categoria Pirelli Am del Ferrari Challenge North America 2022, il pilota si è fatto subito notare, piazzandosi secondo nel suo weekend da debuttante sul COTA, conquistando la pole position in entrambe le gare a Watkins Glen e ottenendo la sua prima vittoria a Imola durante le Finali Mondiali.