Il ritorno più atteso

Mentre le auto di Formula 1 di oggi debuttano solitamente a febbraio in vista della stagione successiva, la 312 T fu presentata alla fine di settembre 1974, mesi prima dell’inaugurazione del campionato 1975 che si sarebbe tenuta il gennaio successivo in Argentina, e direttamente tra il GP del Canada e quello degli Stati Uniti, con Ferrari ancora in lotta per entrambi i titoli.

Le cose procedevano rapidamente e, non appena la Scuderia tornò dall’America, iniziarono subito i test a Fiorano, con Lauda al volante.

Tuttavia, nonostante i preparativi precoci, la 312 T non fu pronta fino alla terza gara della stagione 1975 a Kyalami a marzo, dove Lauda ebbe un incidente durante le prove e terminò la gara al quinto posto. Regazzoni finì in sedicesima posizione.

Lauda ottenne finalmente la prima vittoria con la 312 T a Monaco e, grazie a tre ulteriori successi nelle quattro gare successive, a Spa, Anderstorp e Zandvoort, consolidò la sua posizione in testa al campionato. Il terzo posto al penultimo appuntamento di Monza fu sufficiente per conquistare il titolo davanti al pubblico italiano in festa, nello stesso giorno in cui Regazzoni salì sul gradino più alto del podio.