La Ferrari Cavalcade Siviglia 2025 ha preso il via la scorsa settimana, dando inizio a un’indimenticabile avventura tutta spagnola che ha portato 115 proprietari di Ferrari e relativi co-piloti in uno straordinario viaggio attraverso l’Andalusia.



Partendo da una lussuosa base nel centro storico di Siviglia, i proprietari di Ferrari provenienti da oltre 25 Paesi hanno trascorso quattro giorni a esplorare antichi panorami e borghi pittoreschi, guidando per ben 1500 km su alcune delle strade più belle d’Europa. Avere la possibilità di gustare deliziose specialità andaluse e stringere amicizia con altri Ferraristi lungo la strada non ha fatto che rendere l’esperienza ancora più memorabile.