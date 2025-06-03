Auto
Sulle strade dell’Andalusia
Partendo da una lussuosa base nel centro storico di Siviglia, i proprietari di Ferrari provenienti da oltre 25 Paesi hanno trascorso quattro giorni a esplorare antichi panorami e borghi pittoreschi, guidando per ben 1500 km su alcune delle strade più belle d’Europa. Avere la possibilità di gustare deliziose specialità andaluse e stringere amicizia con altri Ferraristi lungo la strada non ha fatto che rendere l’esperienza ancora più memorabile.
Nel primo giorno di viaggio, la Cavalcade è partita dalla suggestiva Plaza de America di Siviglia per dirigersi verso Morón de la Frontera, la “porta” che conduce alla regione della Sierra Sur, prima di proseguire verso Arcos de la Frontera, un pittoresco “paese bianco” arroccato su una rupe che domina la valle del Guadalete.
Dopo aver attraversato le colline serpeggianti di Medina Sidonia, la Cavalcade è giunta a Cadice, antica città portuale sull’Atlantico, prima di tornare a Siviglia passando da Jerez de la Frontera, nota per lo sherry e la sua tradizione equestre, per non parlare dell’ex circuito di Formula 1 poco fuori città.
Una pittoresca escursione tra le campagne andaluse ha dato inizio al secondo giorno, durante il quale il convoglio di Ferrari ha attraversato la valle del Guadalquivir per poi dirigersi verso Lora del Río passando dall’Embalse de José Torán, un bacino idrico artificiale. Tra i molti momenti memorabili spicca la visita al maestoso Palacio Portocarrero di Palma del Río, un gioiello di architettura rinascimentale circondato da palme e alberi d’arancio.
Il terzo giorno la Ferrari Cavalcade si è avventurata nell’entroterra, alla scoperta delle spettacolari montagne andaluse. Gli equipaggi hanno attraversato la suggestiva Sierra de Grazalema e visitato la straordinaria cittadina di Ronda prima di lanciarsi in discesa verso Marbella, lungo la costa mediterranea.
Dopo una pausa rigenerante al prestigioso Puerto Banús, le Ferrari sono tornate a sfrecciare fra le colline per poi concludere la giornata con dei giri veloci presso il celebre circuito Ascari, che prende il nome dal primo Ferrarista Campione del Mondo di Formula 1, Alberto Ascari.
Nell’ultima giornata i partecipanti hanno esplorato incantevoli panorami rurali e pittoreschi borghi andalusi lungo la via per Osuna, una delle città più raffinate della provincia di Siviglia. Tra le varie tappe non è mancata un’esclusiva visita a El Coto Las Canteras, una cava monumentale nota come “la Petra dell’Andalusia”.
Dopo quattro giorni trascorsi a stringere nuove amicizie ed esplorare una delle regioni più affascinanti di tutta la Spagna, l’asta ha rappresentato per la Cavalcade Siviglia un perfetto epilogo all’insegna di condivisione e spirito comunitario.