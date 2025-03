L’efficienza è ai massimi livelli. Il cuore della vettura è il suo motore V12 da 6,5 litri, in una nuova versione in grado di erogare 830 CV a 9250 giri/min, sebbene possa raggiungere un regime massimo lievemente superiore. Nonostante le regolamentazioni sempre più rigide, il sound e le prestazioni del motore sono mozzafiato. La vettura offre uno sterzo lineare e preciso e un sistema brake-by-wire perfettamente calibrato che ottimizza il piacere di guida. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,95 secondi e una velocità massima intorno ai 340 km/h, garantisce performance d’eccezione.

La 12Cilindri Spider incarna al contempo la maestria con cui Ferrari fonde il proprio hardware con i software più avanzati. L’Aspirated Torque Shaping (ATS) cesella la curva di coppia in terza e quarta marcia per migliorare la percezione a medi regimi. Il Side Slip Control di Ferrari, giunto alla versione 8.0, è in grado di fare miracoli associato al controllo di trazione, a una schiera di complessi sensori e al Passo Corto Virtuale (3.0). Tutto ciò genera una stabilità e un equilibrio sorprendenti per le dimensioni dell’auto, garantendo però anche un comportamento al limite estremamente dinamico. Per migliorare la gestione dell’imbardata e l’agilità troviamo anche un asse posteriore sterzante, evoluzione del sistema presentato nella F12tdf e nella 812 Competizione.