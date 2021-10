Enrico Cardile è nato ad Arezzo il 5 aprile 1975.

Si laurea in Ingegneria Aerospaziale a Pisa nel 2002 con una tesi sperimentale svolta nella galleria del vento Ferrari. Nel 2003 lavora all’Università ma collaborando con Ferrari su progetti legati all’innovazione aerodinamica.



Nel 2005 viene assunto dalla Casa di Maranello come responsabile dell’Area Termica e assume ruoli di crescente responsabilità collaborando anche alla progettazione delle vetture da competizione Gran Turismo 458 Italia GT2 e GT3 e 488 GTE e GT3, modelli che dominano la scena nei campionati loro riservati, con vittorie alla 24 Ore di Daytona e di Le Mans e titoli mondiali FIA WEC. Nel 2016 passa in Gestione Sportiva come Head Aero Development, mentre l’anno seguente assume quello di Vehicle Project Manager.



Nel 2019, con l’arrivo di Mattia Binotto nel ruolo di Team Principal diventa Head of Aerodynamics and Vehicle Project Manager, mentre ad agosto 2020 diventa responsabile della neonata divisione Performance Development. A partire dall’1 gennaio 2021 è diventato responsabile della nuova Area Telaio (Head of Chassis Area).



Nel poco tempo libero che il ruolo nella Scuderia Ferrari gli lascia, Enrico Cardile ama il buon vino, viaggiare e guidare automobili e moto sportive.