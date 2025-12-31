Terreno di test, questa pista che ora misura 4,655 km ha debuttato nel Mondiale nel 1991. Si tratta di un tracciato che chiede enorme precisione ai piloti. Fino a qualche tempo fa era privo di curve lente ed era famoso per il suo asfalto abrasivo. Adesso le cose sono cambiate con il doppio curvone conclusivo che viene spezzato da una chicane e un manto stradale migliorato. Team e piloti conoscono le sue curve alla perfezione ed è difficile inventarsi qualcosa, anche se spesso questa pista ha saputo offrire gare spettacolari. La Scuderia Ferrari in Spagna ha vinto 12 volte, la prima nel 1954 sul circuito di Pedralbes con Mike Hawthorn. Sul Circuit de Catalunya il primo trionfo della Scuderia coincide con il primo in rosso di Michael Schumacher, nel 1996. Il tedesco fu poi capace di ripetersi in altre quattro occasioni. Qui hanno vinto anche Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.
È chiave per ottenere un buon tempo sul giro e uscire veloce sul rettilineo che porta fino alla prima curva dove è possibile attivare il DRS. Proprio su questo dritto nel 1991 Nigel Mansell superò Ayrton Senna dopo un testa a testa lungo tutto il rettifilo.
|anno
|pilota
|modello
1954
Hawthorn
553 F1
1974
Lauda
312 B3-74
1981
Villeneuve
126 CK
1990
Prost
F1-90
1996
Schumacher
F310
2001
Schumacher
F2001
2002
Schumacher
F2002
2003
Schumacher
F2003-GA
2004
Schumacher
F2004
2007
Massa
F2007
2008
Raikkonen
F2008
2013
Alonso
F138