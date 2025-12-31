Ferrari logo
    • LuogoMontmelò
    • Primo GP1991
    • Lunghezza circuito4.657 km
    • Distanza gara307.236 km
    • Giri66
    • Giro record1:15.743Oscar Piastri (2025)
    Circuit de Catalunya, Barcelona

    Terreno di test, questa pista che ora misura 4,655 km ha debuttato nel Mondiale nel 1991. Si tratta di un tracciato che chiede enorme precisione ai piloti. Fino a qualche tempo fa era privo di curve lente ed era famoso per il suo asfalto abrasivo. Adesso le cose sono cambiate con il doppio curvone conclusivo che viene spezzato da una chicane e un manto stradale migliorato. Team e piloti conoscono le sue curve alla perfezione ed è difficile inventarsi qualcosa, anche se spesso questa pista ha saputo offrire gare spettacolari. La Scuderia Ferrari in Spagna ha vinto 12 volte, la prima nel 1954 sul circuito di Pedralbes con Mike Hawthorn. Sul Circuit de Catalunya il primo trionfo della Scuderia coincide con il primo in rosso di Michael Schumacher, nel 1996. Il tedesco fu poi capace di ripetersi in altre quattro occasioni. Qui hanno vinto anche Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

    La prime due curve
    Qui, al via del GP del 2013, Fernando Alonso si è inventato un virtuosismo: scattato 5° in griglia, riuscì a superare prima la Lotus di Kimi Raikkonen e poi la Mercedes di Lewis Hamilton. La strategia della Scuderia portò poi lo spagnolo al successo.
    L’ultimo settore

    È chiave per ottenere un buon tempo sul giro e uscire veloce sul rettilineo che porta fino alla prima curva dove è possibile attivare il DRS. Proprio su questo dritto nel 1991 Nigel Mansell superò Ayrton Senna dopo un testa a testa lungo tutto il rettifilo.

    • 12
      VITTORIE IN GARA
    • 13
      POLE POSITION
    • 14
      GIRI VELOCI
    • 39
      PODI
    annopilotamodello
    1954
    Hawthorn
    553 F1
    1974
    Lauda
    312 B3-74
    1981
    Villeneuve
    126 CK
    1990
    Prost
    F1-90
    1996
    Schumacher
    F310
    2001
    Schumacher
    F2001
    2002
    Schumacher
    F2002
    2003
    Schumacher
    F2003-GA
    2004
    Schumacher
    F2004
    2007
    Massa
    F2007
    2008
    Raikkonen
    F2008
    2013
    Alonso
    F138