Oggi è stata un’altra qualifica frustrante.

Carlos Sainz

#Carlos55

Sono molto deluso di non aver potuto concretizzare tutto il potenziale dalla macchina, per colpa ancora una volta di circostanze davvero sfavorevoli. Stavo migliorando il mio tempo nell’ultimo tentativo in Q3 quando l’AlphaTauri davanti a me è andata a sbattere. Ho visto il fumo del bloccaggio delle ruote ma ho sperato che riuscisse a continuare. Quando ho visto che non era così, era ormai troppo tardi, e sono finito anch'io contro le barriere. A quella velocità i danni sarebbero potuti essere peggiori, invece la macchina sembra a posto. Guardando il lato positivo, direi che oggi avevamo un buon ritmo, di certo migliore di quello che ci aspettavamo. Sono contento per la pole di Charles, che è un bellissimo risultato per la squadra. Adesso non ci resta che preparare la gara nella maniera migliore. Darò il massimo per recuperare terreno domani.