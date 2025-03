Un giovedì da non perdere a Milano con la Scuderia Ferrari HP e UniCredit

Il prossimo 6 marzo si terrà l'evento “Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit”, che riporterà la squadra in città per abbracciare i tifosi a sei anni dall’ultima volta: Charles Leclerc e Lewis Hamilton pronti al bagno di folla

La Scuderia Ferrari HP è pronta per un giovedì 6 marzo indimenticabile a Milano, durante il quale la squadra abbraccerà i suoi tifosi prima di partire per il Gran Premio d’Australia, che domenica 16 darà il via alla nuova stagione di Formula 1. L’occasione di riportare il team a contatto con gli appassionati – dopo il bagno di folla in piazza Duomo del 2019, quando si celebrarono i 90 anni dalla fondazione della Scuderia – è offerta dalla partnership con UniCredit che, grazie anche al grande sforzo della municipalità di Milano, ha permesso di organizzare l’evento denominato “Drivers' Presentation by UniCredit”. Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno sul palco in piazza Castello per incontrare e interagire con i tifosi insieme anche al Team Principal, Fred Vasseur.

On stage. Gli appassionati potranno avvicinarsi alla location fin dal primo pomeriggio, dove l’intrattenimento sarà assicurato dalle ore 16 con un DJ set. Là, insieme a due monoposto storiche del team di Formula 1, a partire dalle 17 faranno la loro apparizione il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, che saranno accolti da Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli di Sky Sport, Media Partner dell’evento che trasmetterà lo show in diretta. Poco dopo, anche il Team Principal salirà sul palco per chiacchierare con le voci italiane della Formula 1 e salutare gli appassionati. Il momento clou vedrà salire on stage anche Charles e Lewis che risponderanno alle domande dei tifosi, tra i quali non mancheranno i fedelissimi degli Scuderia Ferrari Club, oltre che gli ospiti e i dipendenti di UniCredit provenienti da tutti i Paesi in cui è presente la banca paneuropea.

Limitazioni di sicurezza. L’evento di Milano è un’occasione assolutamente da non perdere per vedere da vicino i piloti e il Team Principal, nonché il modo perfetto per far arrivare alla squadra tutto il proprio affetto e mandarle un caloroso in bocca al lupo prima che la stagione entri nel vivo. Per ragioni di sicurezza ci sono delle comprensibili limitazioni: l’accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco. Chi non dovesse trovare posto, potrà seguire l’evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti la piazza. A chi invece non potrà essere a Milano, basterà sintonizzarsi su Sky e in streaming su NOW poco prima delle 17.