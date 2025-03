Prima giornata da 141 giri per la SF-25

Programma completato per la nuova monoposto, con Lewis alla guida al mattino e Charles nel pomeriggio. Domani entrambi i piloti di nuovo in pista nello stesso ordine

Sakhir, 26 febbraio 2025 – La Scuderia Ferrari HP ha completato 141 giri (763 chilometri) nella prima delle tre giornate di test in preparazione della stagione 2025. Sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc si sono alternati sulla SF-25 nelle prime otto ore di tempo pista, durante le quali non si è lavorato sulle prestazioni ma ci si è concentrati sulle operazioni preliminari da eseguire ogni volta che una vettura compie i suoi giri inaugurali. Con entrambi i piloti, la squadra ha seguito un programma analogo.



Mattino. Il primo a scendere in pista è stato Lewis, che ha percorso le prime tornate con i rastrelli per effettuare misurazioni, montando gomme C2. Il menù di giornata ha visto, come di consueto nel primo giorno di prove, un robusto lavoro di mappatura della vettura, necessario al team per esplorare a fondo le caratteristiche della nuova monoposto e per verificare la corrispondenza in pista con quanto visto al simulatore in questi primi mesi di lavoro. Oltre a questo, Hamilton ha girato anche con gomme C3 e in diverse configurazioni aerodinamiche e di carico di carburante, provando sia partenze che pitstop. Per lui un totale di 70 giri (pari a 379 chilometri) e un miglior tempo di 1’31”834 con pneumatici C3.



Pomeriggio. Nel corso della pausa pranzo, la squadra ha effettuato i necessari controlli sulla vettura adattandola alle misure di Charles, che poco dopo le ore 15 è uscito dal garage della pista di Sakhir. Per lui il programma è stato fondamentalmente identico a quello del compagno di squadra: il monegasco ha iniziato con gomme C2 per poi passare alle C3 e ha continuato il lavoro di mappatura della monoposto, prendendo confidenza con la SF-25 pur senza cercare la prestazione. Unico contrattempo un blackout generale che si è verificato in circuito poco dopo le 17 e che ha costretto a bloccare per quasi un’ora le attività in pista. Le squadre e la FIA hanno però deciso di recuperare il tempo perso allungando la sessione di 60 minuti, fino alle 20. Il monegasco nel migliore dei suoi 71 passaggi (384 chilometri) ha ottenuto come tempo 1'30"878, con gomme C3, terminando il turno con alcune prove di partenza dopo aver girato a propria volta con diversi carichi di carburante aiutando la squadra a raccogliere dati relativi a varie aree della vettura.



Si replica. Domani Lewis e Charles sono attesi nuovamente in pista nello stesso ordine, con l’inglese impegnato al mattino e il monegasco in macchina nel pomeriggio.

MATTINO

PILOTA: Lewis Hamilton #44

GIRI PERCORSI: 70

DISTANZA PERCORSA: 379 km

GIRO PIÙ VELOCE: 1'31"834 (con gomma C3)

GOMME IMPIEGATE: C2, C3

METEO: Nuvoloso, asciutto

TEMPERATURE: Aria: 15°C, Pista: 22°

POMERIGGIO

PILOTA: Charles Leclerc

GIRI PERCORSI: 71

DISTANZA PERCORSA: 384 km

GIRO PIÙ VELOCE: 1'30"878 (con gomma C3)

GOMME IMPIEGATE: C2, C3

METEO: Nuvoloso, asciutto

TEMPERATURE: Aria: 14°C, Pista: 20°C

LEWIS HAMILTON #44

I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l'anno che ci aspetta. Essere qui con la Scuderia Ferrari HP e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile. Il nostro programma prevede di provare diverse cose, raccogliere quanti più dati possibili e familiarizzare con la vettura, e oggi abbiamo già imparato molto. È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista. C'è ancora molto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma e comprendere la macchina al meglio delle nostre capacità, e non vedo l'ora di tornare in pista domani.

CHARLES LECLERC #16

È bello essere di nuovo in pista. Tutta la squadra ha messo il massimo dell’impegno nel progetto SF-25 durante la pausa invernale, quindi è emozionante finalmente poter cominciare a spingere con la vettura. Per quanto riguarda oggi, è sempre positivo avere una sessione priva di intoppi, senza sorprese poco piacevoli che condizionano il programma di lavoro. Detto questo, è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle nostre prestazioni. Analizzeremo bene i dati di oggi e utilizzeremo ciò che abbiamo imparato stasera quando riprenderemo il lavoro domani.