Ultimo giorno ad Abu Dhabi da 277 giri

Con l’unico giorno di test post-stagionale sul circuito di Yas Marina è calato il sipario sulla stagione di Formula 1 più lunga di sempre, con le sue 24 gare più due sessioni di test. Per la Scuderia Ferrari HP oggi sono stati impegnati in pista Charles Leclerc ma anche Antonio Fuoco e Arthur Leclerc, che, nell’ambito dello Young Driver Test, si sono alternati sulla vettura guidata domenica scorsa per l’ultima volta da Carlos Sainz. I giovani piloti hanno guidato con le gomme Pirelli 2024, mentre il titolare ha provato le mescole 2025. La squadra oggi ha completato in totale 136 giri con Charles, 73 con Antonio al mattino e 68 con Arthur nel pomeriggio per un totale di 277 tornate pari a 1463 km.

Charles. Leclerc ha iniziato la sua giornata girando con mescola C2 per poi passare alla C4. Come miglior tempo ha fatto segnare un buon 1’24”561 con quest'ultimo pneumatico. Alla pausa pranzo il monegasco aveva completato 77 giri, pari a 407 km, cui nel pomeriggio ha sommato altre 59 tornate (313 km) montando di nuovo pneumatici C2 e passando poi alle mescole C3 e C5 portando il suo totale di giornata a 136 (720 km). Proprio con la gomma più morbida ha ottenuto il miglior tempo assolito in 1'23"510.

Antonio e Arthur. Antonio Fuoco ha effettuato i suoi primi giri sulla SF-24 con mescola C3, per poi passare alla più morbida gomma C4 con la quale ha fatto segnare il proprio tempo di riferimento in 1’25”238. Per il pilota calabrese si tratta della seconda uscita su monoposto di questa generazione, utile per effettuare delle comparazioni con la vettura virtuale che spesso Fuoco si trova a guidare al simulatore di Maranello. Per lui 73 giri, pari a 386 km. Nel pomeriggio i meccanici hanno configurato la SF-24 sulle misure di Arthur Leclerc che è dunque tornato in abitacolo ad appena cinque giorni dal suo esordio ufficiale in un weekend di Formula 1, quando ha preso il posto di Carlos Sainz nelle prime libere di Abu Dhabi guidando al fianco del fratello Charles. Per lui in totale 68 giri, pari a 359 km con gomme C3, C4, C5 e la possibilità di spingere di più, avendo la squadra approntato per lui un programma più completo rispetto a quello di venerdì scorso. Il suo miglior tempo è stato 1’24”576.





Antonio Fuoco, Pilota vettura #38

È stato importante per me avere la possibilità di tornare al volante di una vettura di Formula 1 di questa generazione, dopo aver provato la F1-75 qualche settimana fa a Fiorano. Averlo potuto fare qui ad Abu Dhabi, a pochi giorni dal Gran Premio, ci permette di condurre dei confronti particolarmente significativi, perché siamo riusciti a raccogliere dati in condizioni omogenee climatiche e di pista. Per me che faccio tanto simulatore è stato anche fondamentale poter lavorare sulla correlazione: domani torneremo a Maranello dove verificheremo alcune indicazioni raccolte qui. Quindi ci fermeremo qualche giorno per la pausa natalizia e riprenderemo poi a lavorare con il massimo dell’entusiasmo per un 2025 nel quale vogliamo risultare ancora più competitivi.





Arthur Leclerc, Pilota vettura #39

È stato molto bello poter tornare in macchina a così pochi giorni dall’esperienza fatta nella prima sessione di prove libere. Oggi mi sono potuto godere la SF-24 molto di più e con la squadra abbiamo svolto un programma piuttosto intenso per provare varie cose e raccogliere dati che analizzeremo nei prossimi giorni. Una volta ancora è stato speciale avere Charles dall’altra parte del garage e poter girare in pista con tanti altri piloti fortissimi. Ora ci aspetta un’altra settimana di lavoro a Maranello prima di staccare un attimo per la fine dell’anno. Poi inizierà un 2025 che posso già prevedere molto impegnativo ma, speriamo, anche ricco di soddisfazioni.