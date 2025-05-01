Scuderia Ferrari HP e IBM lanciano la nuova Scuderia Ferrari app

Miami 01 maggio 2025

- Per la prima volta, l'app Scuderia Ferrari sarà alimentata dall'IA di IBM e introdurrà funzionalità come recap delle gare, approfondimenti post-gara, sondaggi interattivi, messaggi dei fan e gli highlight delle gare.

- Scuderia Ferrari HP continuerà a introdurre nuove funzionalità dell'app nel corso dell’anno per fornire ai fan un accesso continuo e un rapporto diretto con Scuderia Ferrari HP.

- I tifosi potranno ora fruire dell'app Scuderia Ferrari anche in italiano.

Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare il lancio della nuova app, sviluppata in collaborazione con il Premium Partner IBM, che è nata per trasformare il modo in cui i fan interagiscono con il mondo racing di Ferrari. La nuova app debutta questo weekend, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami e rappresenta un audace passo verso un'esperienza dedicata al tifoso completamente personalizzata e immersiva.

Una nuova piattaforma strategica. Lo sviluppo dell'app è al centro della strategia di lungo periodo di Ferrari relativa al coinvolgimento dei fan nonché della partnership con IBM, le cui competenze saranno fondamentali per migliorare l’esperienza digitale degli appassionati. La piattaforma si rivolge a un pubblico in rapida crescita fatto di giovani tifosi e nativi digitali, plasmati dalla generazione Netflix, che ha grande confidenza con le piattaforme social media, streaming e gaming, e un forte desiderio di interagire con il team. Alimentata dalla AI di IBM WatsonX, l'app offre un alto livello di personalizzazione, visualizzazione interattiva dei dati e ricche funzionalità di narrazione. Molte funzioni sono già disponibili, e nei prossimi mesi ne verranno introdotte altre, tra cui un Race Centre ridisegnato con riepiloghi generati dalla AI, analisi delle strategie, approfondimenti post-gara e analisi di telemetria; sondaggi interattivi; messaggi fan-to-team; un percorso personalizzato per i tifosi con profili utente dinamici; notizie in tempo reale, contenuti esclusivi, racconti di pagine di storia e accesso diretto all'universo racing di Ferrari. L'app sarà disponibile sia in inglese che in italiano per rispondere alle esigenze dei numerosi tifosi di casa. I prossimi aggiornamenti introdurranno gamification, tour virtuali in 3D, integrazione della piattaforma e-commerce e ulteriori funzionalità alimentate dalla AI.

Nuovo design e interazione. La nuova Scuderia Ferrari app segna il passaggio da una piattaforma puramente editoriale a una molto più interattiva e smart. Sfruttando la tecnologia avanzata fornita da IBM, l'app offrirà agli appassionati esperienze personalizzate basate sulle loro preferenze, creando così una vera e propria community di fan. L'interfaccia è stata completamente ridisegnata per essere più coinvolgente e dinamica, con immagini in movimento, video e un'identità visiva che riflette lo spirito e l'eredità racing di Ferrari.

I prossimi passi. Oltre ai contenuti dedicati a Scuderia Ferrari HP, sull'app troveranno posto anche gli altri universi racing del marchio, come il programma Ferrari Hypercar, le competizioni GT e tutto ciò che occorre sapere sulla Scuderia Ferrari Driver Academy. L'app servirà anche come hub centralizzato anche per acquistare biglietti, visite ai musei e partecipare agli eventi Ferrari in tutto il mondo.





Lorenzo Giorgetti

Chief Racing Revenue Officer, Ferrari

Questa nuova app ha lo scopo di avvicinare tutti i nostri fan al cuore del mondo racing di Ferrari. Con la tecnologia AI all'avanguardia di IBM e il nostro impegno condiviso per innovazione ed eccellenza, stiamo creando un'esperienza digitale degna del nome Ferrari.

Il progetto è appena stato lanciato e diventerà sempre più completo nei prossimi mesi, massimizzando il potenziale degli strumenti che IBM ci mette a disposizione.

Non vedo l'ora di vedere i fan interagire con questa nuova app, entrando in una nuova dimensione dell'esperienza Ferrari.





Jonathan Adashek

Senior Vice President of Marketing and Communications, IBM

IBM e Ferrari sono legati da un impegno condiviso per il progresso, l'innovazione e l'eccellenza. Con la AI, stiamo creando un nuovo modello per il coinvolgimento digitale dei fan che avvicina ancora di più i tifosi alla Scuderia Ferrari HP, durante il weekend di gara e non solo.

L'app è costruita con le stesse tecnologie di dati e analisi utilizzate dai clienti IBM in vari settori per ottenere esperienze migliorate, aiutare i loro dipendenti a raggiungere nuovi livelli di produttività e prendere decisioni aziendali più informate e basate sui dati.