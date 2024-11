Scuderia Ferrari HP celebra insieme a Paramount l’uscita di Gladiator II

Maranello 11 novembre 2024

Scuderia Ferrari HP è lieta di collaborare con Paramount Pictures per una speciale iniziativa che celebra il lancio di Gladiator II, l’attesissimo sequel del film uscito nel 2000. Questa collaborazione rende omaggio ad una storia di ambizione e resilienza – valori molto vicini a Scuderia Ferrari HP. Al centro di questa partnership il rispetto per la storia accanto alla volontà incessante di progredire, la celebrazione di una tradizione di eccellenza che convive con la spinta continua verso nuovi orizzonti.

Nell’orbita di questa iniziativa, i piloti di Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc e Carlos Sainz, parteciperanno alla première mondiale di Gladiator II a Londra, indossando smoking disegnati su misura dal Direttore Creativo di Ferrari, Rocco Iannone, in rappresentanza del lato sportivo della collaborazione al lancio del film. Questa si estenderà ai canali digitali e televisivi, consentendo ai fan di vivere l’emozione creata dalla sinergia tra narrazione e continua ricerca di eccellenza condivise da Paramount Pictures e Scuderia Ferrari HP.

"Siamo entusiasti di celebrare Gladiator II insieme a Paramount Pictures, un riferimento nel cinema come Scuderia Ferrari HP nel mondo delle corse. Insieme porteremo i nostri fan in una nuova dimensione di intrattenimento che mette in risalto la nostra eredità condivisa di innovazione ed eccellenza", ha dichiarato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari. "Al Gran Premio di Las Vegas gli attori Paul Mescal, Connie Nielsen e Fred Hechinger si uniranno a noi indossando look di collezione e abiti su misura firmati Ferrari: questo porterà Ferrari Lifestyle al centro della scena, fondendo il fascino del cinema al motorsport in un connubio unico”.

Marc Weinstock, Presidente del Marketing e della Distribuzione Worldwide di Paramount Pictures, ha dichiarato: " Gladiator II offrirà al pubblico un'esperienza visiva straordinaria. Le dimensioni e la portata dell’operazione potevano portarci a collaborare solo con Scuderia Ferrari HP, il team sportivo più iconico, adrenalinico ed esaltante al mondo”.