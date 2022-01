La struttura della Gestione Sportiva si rafforza con l’arrivo di Luigi Centenari, che da oggi assume il ruolo di responsabile Finance & F1 Financial Regulations, proveniente dall’area GT dove aveva il ruolo di Head of Sales, Marketing and Manufacturing Finance.

Contemporaneamente, Enrico Racca diventa responsabile dell’area Supply Chain & Manufacturing della Scuderia, una posizione ricoperta fino al 10 gennaio scorso da Gianmaria Fulgenzi, ora responsabile del Product Development dell’Azienda.