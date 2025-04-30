G.H.Mumm diventa Official Partner di Scuderia Ferrari HP

Maranello 30 aprile 2025

Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare che G.H.Mumm, una delle più grandi case produttrici di champagne al mondo, è diventata Official Partner del team con un accordo pluriennale. L’azienda di Reims, che fa capo alla multinazionale francese Pernod Ricard, condivide con la squadra di Maranello la grande tradizione oltre che la continua ricerca dell’eccellenza attraverso la cura artigianale, elementi che hanno reso le due aziende leader nei rispettivi campi d’azione.

Tradizione vincente. G.H.Mumm è da anni impegnata nel motorsport e ha contraddistinto alcuni degli anni più vincenti della Scuderia, quelli che hanno visto la dominazione di Michael Schumacher che per oltre 50 volte nei suoi anni a Maranello ha stappato lo champagne G.H.Mumm sul gradino più alto del podio, specie tra il 2000 e il 2004 quando fu capace di conquistare cinque titoli consecutivi. L’accordo con G.H.Mumm vedrà l’azienda fornirà le bottiglie con le quali gli ospiti e i clienti potranno brindare sia nella hospitality della Scuderia nel paddock che al Ferrari Formula 1 Club, l’esclusiva suite di Maranello nell’ambito del Paddock Club nelle gare del Mondiale.