Scuderia Ferrari annuncia Harman Automotive come nuovo Team Partner

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare una partnership pluriennale con Harman Automotive in qualità di Team Partner della squadra di Formula 1. Harman Automotive è una società di tecnologie elettroniche avanzate, filiale di Samsung Electronics, focalizzata sulla customer experience in campo automobilistico – ovvero l’ottimizzazione delle sensazioni del cliente in auto – che lavorerà con Ferrari su più ambiti con lo scopo di portare sul mercato un’esperienza in abitacolo di ultima generazione.

La velocità e l’agilità della Scuderia rispecchiano l’approccio ad alte prestazioni di Harman nel creare la miglior esperienza in abitacolo per i guidatori di tutti i giorni.

Benedetto Vigna

Ferrari CEO

“La partnership che incomincia oggi unisce due marchi noti per la loro eccellenza e per la capacità di portare al limite i confini della tecnologia e dell’innovazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Harman per sviluppare il nostro concetto di esperienza in abitacolo e offrire ai nostri clienti una sensazione di guida senza pari”.