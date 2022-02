Il test di Fiorano inizia nel pomeriggio con la SF71H

La Scuderia Ferrari si appresta a cominciare il test previsto fino a venerdì sulla pista di Fiorano dopo la sospensione di ieri. I meccanici stanno terminando il lavoro di preparazione della SF71H del 2018 e nel pomeriggio la vettura sarà pronta a scendere in pista. Come da programma originario a dare il via alle prove sarà il test driver Robert Shwartzman. Carlos Sainz e Charles Leclerc entreranno in azione domani alternandosi sulla vettura: aprirà lo spagnolo – proprio a Fiorano il 27 gennaio 2021 sulla SF71H Carlos effettuava i suoi primi giri su una Ferrari di Formula 1 – che nel pomeriggio lascerà il posto al monegasco. Venerdì sarà nuovamente Robert a portare a termine i lavori.