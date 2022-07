Tappa a Budapest prima della pausa estiva

Gran Premio di Ungheria: numeri e curiosità

1. Le vetture sulla griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria 2021. Era infatti presente solo la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre tutti gli altri piloti optarono per entrare ai box a cambiare le gomme. Nel giro di formazione – dopo che la gara era stata sospesa al primo via, su pista bagnata, in seguito ad una carambola in curva 1 – risultò infatti evidente che i tempi per montare pneumatici da asciutto erano maturi dal momento che l’asfalto si stava rapidamente asciugando. Il più penalizzato fu proprio Hamilton che, partendo dalla pole position, aveva meno elementi per scegliere come gestire la situazione. Con Charles costretto subito al ritiro dopo essere stato speronato da Lance Stroll, la Scuderia Ferrari e i suoi tifosi gioirono per la gran rimonta di Carlos, che avrebbe visto salire dal 15° al terzo posto.



2. La posizione dell’Ungheria per grandezza nella classifica degli stati europei privi di accesso al mare. Solo la Bielorussia è più grande con i suoi 207,595 km² – l’Ungheria è si estende per 93,030 km² – mentre gli altri 14 stati del continente in queste condizioni sono Andorra, Armenia, Austria, Kosovo, Repubblica Ceca, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svizzera e Città del Vaticano.



8. Le differenti qualità di paprika ungherese. Sono la Különleges, la più delicata, molto dolce e con un colore rosso intenso e brillante; la Édesnemes, la più dolce ma leggermente piccante (è la paprika più comunemente esportata, di un colore rosso brillante); la Csípősmentes csemege, delicata ma dal sapore ricco; la Csemegepaprika, più pungente, la Csípős csemege pikáns, una versione ancora più pungente; la Rózsa, con un aroma forte e una leggera piccantezza (di colore rosso pallido); la Félédes, una miscela di paprika semidolce di piccantezza media e la Erős, la più piccante in assoluto, di colore marrone chiaro e dal profumo intenso anche al naso.



11. Le volte – 12 questa domenica – in cui il Gran Premio di Ungheria, una delle gare tipiche dell’estate, è stato corso nel mese di luglio. Di solito infatti la corsa si disputa in agosto (24 volte su 35). L’occasione in cui si è corso prima è stato nella stagione 2020, anomala per colpa della pandemia di Covid-19, quando all’Hungaroring i motori rombarono il 19 luglio. Nel 2003 invece si è corso il 24 agosto, mai così tardi: si trattava del quartultimo appuntamento della stagione.



412. Il numero dei punti conquistati dalla Ferrari in Ungheria, più di qualunque altro costruttore. Il primo inseguitore è McLaren con 301, seguono Red Bull Racing (289) e Mercedes (260).

Così in Ferrari 75 anni fa

Alla fine del mese di luglio in fabbrica si lavora sodo in vista del debutto della seconda Ferrari da corsa della storia. Si sta sviluppando la 159 S, dotata dell’evoluzione del motore dodici cilindri realizzato da Giacchino Colombo, elevato a 1.902 centimetri cubici in grado di erogare 125 cavalli a 7.000 giri/minuto. Il debutto del nuovo modello avviene al Circuito di Pescara il giorno di Ferragosto. Al volante c’è il “solito” Franco Cortese che si porta subito in testa, rientrando però ai box dopo soli tre giri per problemi di lubrificazione. La vettura resta ferma a lungo perché per la riparazione del radiatore dell'olio sono necessari 21 minuti, ma Cortese riprende la corsa. Il pilota italiano aumenta costantemente il passo e fa segnare anche il giro più veloce. Vincenzo Auricchio, con la Stanguellini, e Giovanni Bracco, con la Delage, sono lì davanti, ma Bracco rimane senza benzina e Cortese arriva al secondo posto, un piazzamento che non basta a Enzo Ferrari ma che, considerato come è arrivato, ripaga la squadra della fatica fatta nel fine settimana.