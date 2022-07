Prove Libere 3: Charles secondo, Carlos settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il settimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Il turno è stato caratterizzato dalla pioggia che, con intensità variabile, è caduta per tutto il tempo.

29 giri. Charles e Carlos sono usciti dai box con gomme da bagnato pesante, considerata la quantità di pioggia che c’era in pista. Il monegasco ha ottenuto 1’43”364, mentre lo spagnolo ha centrato 1’44”283 rientrando in pitlane poco dopo. A 15 minuti dal termine entrambi i piloti sono tornati in pista con gomme intermedie con le quali Leclerc ha ottenuto 1’45”157 e Carlos 1’47”757 prima che la sessione venisse sospesa con la bandiera rossa a causa di un’uscita di pista di Sebastian Vettel. Negli ultimi minuti le condizioni del tracciato sono migliorate e tutti i piloti si sono migliorati. Charles è sceso a 1’42”141 con 14 giri all’attivo, Carlos a 1’43”589 con 15 tornate. Le qualifiche sono in progamma alle ore 16.