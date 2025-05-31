Lewis e Charles in terza e quarta fila

Montmeló 31 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP prenderà il via del Gran Premio di Spagna di domani dalla quinta piazzola con Lewis Hamilton e dalla settima con Charles Leclerc. La qualifica, alle spalle delle due McLaren, è stata lottata sul filo dei millesimi e lo scenario per la gara si presenta aperto, sia per il passo mostrato dalle due SF-25 che per la scelta di gomme di Charles, differente da quella della maggior parte dei rivali.



Da Q1 a Q3. Le SF-25 sono riuscite a superare la prima fase, ma sia Lewis che Charles hanno avuto bisogno di due set di gomme Soft, anche se il monegasco ha effettuato solo un giro di preparazione prima di rientrare ai box, dato che il passaggio del turno era stato nel frattempo acquisito. In Q2 a entrambi i piloti è stato sufficiente un solo tentativo per passare il turno e questo ha messo in condizione Hamilton di disporre di due treni di gomme Soft per la fase decisiva. Charles, che aveva deciso di salvare due treni di Medium per la gara usandone due di Soft questa mattina nell’ultima sessione di prove libere, ha invece potuto contare su un set nuovo di Soft e su quello usato per un solo giro in Q1. Il monegasco ha montato il treno nuovo subito, facendo segnare 1’12”131, terzo tempo momentaneo, mentre Hamilton ha fermato i cronometri a 1’12”433. A quel punto Leclerc ha preferito scendere dalla macchina, risparmiando per la gara il treno usato in Q1, mentre Lewis è tornato in pista migliorandosi, aiutato anche dal calo della temperatura dell’asfalto dovuto all’arrivo delle nuvole negli ultimi due minuti della sessione. Hamilton è sceso a 1’12”045 guadagnandosi la quinta posizione, mentre Charles è scivolato al settimo posto.



La gara. Da quanto si è visto nelle prove libere le SF-25 sembrano avere un buon passo con carico di carburante, meglio di quello di alcuni dei rivali, e Charles potrà contare su una strategia diversa di gomme rispetto agli avversari che avrà intorno. I 66 giri del Circuit de Barcelona-Catalunya – pari a 307,236 km –, con partenza alle ore 15 CEST, diranno se quella del monegasco sarà stata la scelta giusta.

Lewis Hamilton #44

Le prove libere questa mattina non erano andate come volevamo, ma la quinta posizione di oggi dimostra i progressi che abbiamo fatto nell’arco di questa tripletta. La macchina mi ha trasmesso delle buone sensazioni e domani sono pronto a dare il massimo con l’obiettivo di salire sul podio.

Il gruppo nel quale lottiamo è molto compatto, con pochi decimi tra i primi dieci piloti, quindi mi aspetto una gara combattuta. C’è ancora del lavoro da fare stanotte, ma siamo concentrati per essere pronti al meglio per la corsa.

Charles Leclerc #16

Sapevo che sarebbe stata una qualifica difficile. Avevamo solo quattro set nuovi di gomme Soft per questa sessione, rispetto ai cinque di molti dei nostri rivali, ma è una scelta che abbiamo fatto consapevolmente e penso che domani, partendo dalla settima posizione, potremo dare battaglia. Il nostro passo gara sembra buono e abbiamo una scelta di pneumatici diversa rispetto a chi parte intorno a noi: vedremo se la nostra strategia darà i suoi frutti.

Fred Vasseur - Team Principal Fin dall’inizio del weekend, con Charles abbiamo preso la decisione strategica di dare priorità alla gara. Abbiamo infatti optato per risparmiare due set di gomme Medium e per tenere per domani anche il set di Soft che aveva fatto solo un giro di preparazione in Q1. Abbiamo dunque sacrificato un po’ la prestazione in qualifica e probabilmente, pensando alla sua posizione di partenza, c’è da dire che l’arrivo delle nuvole nella parte finale della sessione non ha aiutato. Crediamo però che questa scelta possa dare i suoi frutti in gara, considerando le alte temperature che sono attese e il conseguente elevato degrado gomme. Per quanto riguarda Lewis, direi che la qualifica sia andata piuttosto bene, anche se abbiamo dovuto usare due set di Soft già nella fase iniziale. È stato però bravo a mettere insieme un buon giro in Q2, con cui ha passato direttamente il turno, ed è stato autore di un Q3 solido, quindi possiamo aspettarci una buona gara da parte sua.