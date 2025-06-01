Charles sul podio in un finale emozionante

Montmeló 01 giugno 2025

La Scuderia Ferrari HP ha centrato il podio numero tre della sua stagione grazie a Charles Leclerc, terzo nel concitato ed emozionante finale del Gran Premio di Spagna che ha visto ripartire la corsa ad appena sei giri dal termine dopo una neutralizzazione con Safety Car. Lewis Hamilton è giunto sesto e in totale la squadra ha dunque raccolto un bottino di 23 punti che le ha permesso di salire in seconda posizione nel Mondiale Costruttori. Per la Scuderia si tratta del podio numero 832, il 46° per Leclerc. Il monegasco aveva sacrificato un po’ la prestazione in qualifica e la scelta oggi ha dato i suoi frutti, visto che anche prima dei giri finali il monegasco era in quarta posizione dopo essere scattato settimo. Lewis invece ha faticato proprio dopo il restart, perdendo una posizione a vantaggio di Nico Hulkenberg.



La gara. Al via Lewis e Charles sono scattati benissimo sbarazzandosi delle Mercedes e al giro 10 hanno scambiato le posizioni tra loro dato che erano su strategie di gomma diverse continuando ad occupare la quarta e la quinta piazza alle spalle delle McLaren e di Max Verstappen. La prima sosta per passare da gomma Soft a Medium – avvenuta al giro 16 per Hamilton e al 17 per Leclerc – non ha visto particolari cambi di posizione, mentre alla seconda Charles – alla tornata 40 – ha montato la seconda gomma Medium risparmiata per la gara nella giornata di ieri. Lewis invece, visto che doveva finire la gara con la mescola Soft, è andato avanti fino al giro 46. A 15 passaggi dal termine Charles era quarto con un buon vantaggio su George Russell, mentre Lewis era sesto dietro all’inglese, ma stava girando con un ottimo ritmo e stava rimontando sul connazionale. La Safety Car chiamata in causa dallo stop a bordo pista di Andrea Kimi Antonelli al giro 54 ha rimescolato le carte: tutte le vetture nella top ten sono infatti rientrate ai box per montare gomme Soft più fresche. Anche Leclerc è passato alla mescola più morbida, mentre Verstappen ha potuto montare solo delle Hard avendo già effettuato tre soste. Alla ripartenza, con sei giri ancora da percorrere, l’olandese ha quasi perso il controllo della sua vettura in uscita dall’ultima curva e questo ha permesso a Charles di affiancarlo e superarlo ancora prima di curva 1, salendo dunque in terza posizione. Lewis ha invece faticato di più con la sua vettura dovendo subire l’attacco di Nico Hulkenberg che aveva montato le gomme Soft nuove di cui disponeva essendo rimasto escluso in Q2 ieri in qualifica. Sotto la bandiera a scacchi Leclerc è dunque transitato per terzo, mentre Hamilton è arrivato in settima posizione, diventata poi la sesta finale a causa della penalizzazione inflitta dalla direzione gara a Verstappen, ritenuto responsabile di una collisione con Russell.



Pausa, poi Canada. Il Mondiale di Formula 1 ora si prende una breve pausa. Si tornerà in pista fra due domeniche a Montreal per il Gran Premio del Canada, decima gara della stagione.

Charles Leclerc #16

Ieri avevamo deciso di sacrificare un po’ la qualifica per avere una gara migliore oggi, ma non mi aspettavo di ritrovarmi sul podio e quindi sono molto contento. I primi due stint sono stati molto positivi, l’ultimo con le Medium invece è stato un po’ più complicato. Poi però è arrivata la Safety Car che ci ha dato l’opportunità di montare di nuovo le Soft e ne abbiamo approfittato.

C’è ancora tanto lavoro da fare e non siamo veloci quanto vorremmo. Ora torniamo a casa per resettare e tornare più forti nelle prossime gare.

Lewis Hamilton #44

La gara di oggi è stata decisamente distante da quella che speravo di vivere. Ero fiducioso prima della corsa, dopo una buona qualifica e con la macchina che sembrava in crescita di prestazione. In gara invece il bilanciamento non è stato quello che volevo e ci è mancato il passo fin dall’inizio. Al momento non abbiamo una spiegazione, dovremo analizzare i dati e capire se c’è stato qualche tipo di problema. Complimenti a Charles che ha fatto un gran lavoro e si è meritato il podio.



Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

È sempre bello salire sul podio e questo risultato, dopo quello di Monaco, conferma che siamo in un buon momento. Le ultime tre gare sono state solide e siamo risaliti al secondo posto nel campionato Costruttori, e questo è senza dubbio incoraggiante.

La gara di oggi è stata piuttosto intensa. Come molte squadre, abbiamo faticato a comprendere chiaramente la differenza di prestazione tra le Medium e le Soft. Alla fine, il passo con le Soft è risultato probabilmente migliore, e questo ci ha aiutato con Charles nel finale. Ovviamente anche la Safety Car ci ha favorito, permettendoci di superare Verstappen, che era sulle Hard. La rimonta di Charles è stata buona e la strategia ha funzionato.

Anche Lewis ha avuto un buon passo fino all’ultimo stint, dove ha accusato problemi di bilanciamento. Indagheremo, ma è stato comunque importante che sia riuscito a portare a casa dei punti.

Dopo Miami abbiamo fatto progressi costanti, se escludiamo la qualifica di Imola. McLaren è ancora davanti, ma stiamo colmando il divario passo dopo passo. Dobbiamo continuare a migliorare e a dare battaglia là davanti.