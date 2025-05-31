Quali recap: Lewis quinto, Charles settimo

Montmeló 31 maggio 2025

Vanno in scena le qualifiche della nona gara della stagione, il Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya. L’aria è a 29 gradi, l’asfalto a 48.

Q1. Charles e Lewis escono dal garage dopo qualche minuto dal via della sessione, con gomme Soft nuove con le quali ottengono rispettivamente 1’13”014 e 1’13”231. Entrambi montano un nuovo treno di Soft ma Charles non ha bisogno di far segnare un tempo, mentre Lewis scende a 1’13”058 e passa il turno al pari del compagno di squadra.

Q2. Lewis e Charles vanno in pista con gomma Soft e ottengono rispettivamente 1’12”447 e 1’12”495. Per il secondo tentativo Leclerc monta la gomma usata dal Q1, ma non ha bisogno di settare alcun tempo, mentre il suo compagno di squadra rimane addirittura in garage. Entrambe le Ferrari accedono al Q3.

Q3. Charles e Lewis nell’ultima fase vanno inizialmente in pista con gomme Soft nuove: l’inglese ottiene 1’12”433, mentre Leclerc fa 1’12”131 e scende dalla macchina. Lewis monta un altro treno di Soft nuove con le quali migliora fino a un 1’12”045 che vale il quinto tempo. Charles scatterà settimo.