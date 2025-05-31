Prove libere 3: Charles terzo, Lewis nono

Montmeló 31 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo e il nono tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya.

35 giri. Charles ha iniziato il turno con gomme Soft, mentre Lewis ha montato le Medium. Il monegasco ha stabilito 1’13”888, mentre Hamilton ha stabilito 1’14”062. Entrambi, quindi, hanno girato in configurazione gara prima di montare un nuovo treno di Soft per tornare a simulare la qualifica in condizioni di pista evoluta. A quel punto Leclerc ha ottenuto 1’13”130, terzo tempo, mentre Hamilton, nonostante un settore finale imperfetto, ha fatto segnare 1’13”527. Charles ha percorso un totale di 18 giri, uno in più del compagno di squadra.