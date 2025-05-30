Prove libere 2: Charles quinto, Lewis undicesimo

Montmelò 30 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quinto tempo con Charles Leclerc e l’undicesimo con Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna.

61 giri. Charles e Lewis hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali il monegasco ha ottenuto 1’14”103, mentre Hamilton ha fermato i cronometri a 1’14”566. I due sono poi passati alla mescola Soft con la quale Leclerc è sceso a 1’13”260, quinto crono, mentre Lewis ha fatto segnare l’undicesimo in 1’13”533. Negli ultimi venti minuti la squadra si è concentrata sui long run, caricando carburante per girare in configurazione gara con le Medium di inizio turno. Charles è poi passato a pneumatici Soft percorrendo un totale di 32 giri, imitato poco dopo dal compagno che di tornate ne ha portate a termine 29.