Prove libere 1: Lewis terzo, Charles quarto

Montmeló 30 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo tempo con Lewis Hamilton e il quarto con Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna.

60 giri. Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con gomme Hard con le quali hanno fatto segnare 1’15”632 e 1’15”980 rispettivamente. I due hanno quindi montato gomma Soft con le quali Hamilton ha fermato i cronometri a 1’14”096, mentre Leclerc ha fatto segnare 1’14”238. Nella fase finale del turno entrambi i piloti hanno caricato carburante per girare in configurazione gara, Lewis con gomma Hard, completando un totale di 29 tornate, e Charles con le Soft per 31 giri complessivi.