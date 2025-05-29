Charles: “Non vedo l’ora di salire in macchina”

Montmeló 29 maggio 2025

Charles Leclerc è arrivato nel paddock del Gran Premio di Spagna forte del secondo posto ottenuto nella sua gara di casa, a Monte Carlo. Il monegasco si è detto impaziente di salire in macchina al Circuit de Barcelona-Catalunya per verificare il livello di competitività della SF-25 su un circuito completamente diverso da quello del Principato: “Vedremo se con le nuove regole sulle ali anteriori ci sarà qualche modifica nei valori in campo – ha detto Charles –, ma siamo soprattutto interessati alla competitività assoluta della monoposto. Speriamo di riuscire a fare altri passi avanti e ad avvicinarci ancora ai nostri rivali”.

Monaco è Monaco. Considerata la nazionalità, ovviamente i media hanno voluto sapere l’opinione di Charles su come si possa modificare il circuito di Monte Carlo per migliorare lo spettacolo: “Non credo che riusciremo mai a rendere la mia gara di casa una corsa piena di sorpassi – ha affermato – però ho visto qualche proposta che potrebbe avere senso: al tornantino e alla Rascasse potrebbe valere la pena di provare a fare qualcosa, visto che non credo che la situazione possa peggiorare. Sono meno convinto riguardo allo spostamento della Nouvelle Chicane. Detto questo, questo Gran Premio per me rimane speciale e anche se dovessimo continuare così, con il risultato della domenica che viene deciso al sabato pomeriggio, non smetterò mai di amarlo”.