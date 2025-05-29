Lewis: “Vogliamo confermare i recenti progressi”

Montmeló 29 maggio 2025

Lewis Hamilton è alla diciannovesima presenza nel paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, nell’ambito del Gran Premio di Spagna: “Questa pista è ormai un classico, ma continua a piacermi. È divertente guidarci sopra, specie da quando hanno tolto l’ultima chicane ed è stato ripristinato il layout originale”, ha detto.

Progressi. L’obiettivo per il weekend spagnolo è confermare i progressi fatti nelle ultime due gare e nelle qualifiche di Monaco: “Abbiamo compiuto dei passi avanti e stiamo lavorando intensamente per ottimizzare il pacchetto a nostra disposizione. Non so se le nuove regole sulla flessibilità delle ali anteriori cambieranno i valori in campo. Di sicuro noi dobbiamo focalizzarci su noi stessi perché sappiamo che se facciamo tutto bene il potenziale della vettura è buono”.

Solo rumore. Lewis ha anche affrontato il tema della relazione con il suo ingegnere Riccardo Adami: “I nostri rapporti sono ottimi: siamo allineati praticamente su tutto, a cominciare dalla voglia di vincere. Per questo tutto quello che si dice in giro è solo rumore che non ci condiziona affatto. Sappiamo dove vogliamo arrivare e continuiamo compatti per la nostra strada”.