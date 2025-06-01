Race recap: Charles terzo, Lewis sesto

Montmeló 01 giugno 2025

Nona gara della stagione, nonché terza consecutiva in Europa per la Scuderia Ferrari HP e gli altri team coinvolti nel Mondiale di Formula 1. Al Circuit de Barcelona-Catalunya l’aria è a 30 gradi, la pista a 50. Lewis Hamilton scatta dalla quinta piazzola, Charles Leclerc dietro di lui dalla settima. Entrambi si schierano con gomme Soft usate, ma quelle del monegasco hanno solo un giro di preparazione all’attivo. Anche gli altri piloti delle prime cinque file hanno Soft usate, tranne le due McLaren che le hanno nuove.

Partenza. Al via entrambe la SF-25 scattano benissimo e si mettono davanti alle Mercedes in quarta e quinta posizione.

Giro 10. Le Ferrari scambiano le posizioni. Charles quarto, Lewis quinto.

Giro 14. Sosta al box per Max Verstappen che monta altre Soft. Charles terzo, Lewis quarto.

Giro 16. Lewis passa da gomme Soft a Medium e torna in pista nono.

Giro 17. Charles fa lo stesso ed esce settimo.

Giro 18. Pitstop per Isack Hadjar: Charles sesto, Lewis ottavo.

Giro 20. Sosta per George Russell. Charles quinto, Lewis sesto.

Giro 21. Si ferma anche Andrea Kimi Antonelli. Leclerc quarto, Hamilton quinto.

Giro 30. Seconda sosta per Verstappen. Charles sale terzo.

Giro 36. Verstappen supera Charles per la terza posizione.

Giro 41. Seconda sosta per Charles che monta un altro set di Medium. Rientra sesto con Lewis che sale quarto.

Giro 42. Sosta per Russell, Charles quinto.

Giro 46. Si ferma Hamilton per la sua seconda sosta. Rientra settimo.

Giro 50. Si ferma per il suo secondo stop anche Antonelli. Lewis sesto.

Giro 54. Safety Car perché Antonelli si ferma a bordo pista. Entrambe le SF-25 si fermano per gomme Soft. Anche le vetture rivali si fermano, quindi non cambia nulla. Charles resta quarto, Lewis sesto.

Giro 61. Si riparte: Verstappen sbanda in uscita dall’ultima curva e Charles lo supera in curva 1. È terzo.

Giro 64. Nico Hulkenberg supera Lewis per il sesto posto.

Bandiera a scacchi. Finisce la corsa: Charles è terzo, Lewis settimo ma Verstappen riceve dieci secondi di penalizzazione e sale sesto.