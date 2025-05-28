Gran Premio di Spagna di Francesco Mortarino

Maranello 28 maggio 2025

Francesco Mortarino, nato nel 1978, è un talentuoso illustratore e fumettista italiano. Grazie alla sua formazione in design pubblicitario, ha sviluppato uno stile artistico distintivo e riconoscibile.

Dal 2008 collabora con prestigiosi editori italiani, come Sergio Bonelli Editore, e con aziende internazionali, tra cui IDW e Boom Studios per il mercato statunitense.

Nel 2022 ha lavorato su una serie dedicata ai Power Rangers, e attualmente lavora per Marvel, su Avengers e Nyx.

Inoltre, collabora con il franchise di Dungeons & Dragons e lavora su alcune delle serie più amate di Sergio Bonelli Editore, come Nathan Never, Orfani e Le Nuove Avventure a Colori di Martin Mystère.